Quarantena: una famiglia annoiata ha ricreato perfettamente la sigla dei Simpson

La quarantena si sa, può essere noiosa. Soprattutto per i bambini, catapultati dal loro mondo fatto di scuola, attività e giochi allo dover stare tutto il giorno in casa insieme ai propri genitori.

Una famiglia dell’Ontario ha deciso di occupare il tempo in maniera geniale: ricreando la sigla dei Simpson in maniera perfetta, con tanto di costumi.

A pensarla è stato Joel Sutherland, autore pluripremiato, che ieri ha postato il video sui social: «Giorno 23 di quarantena. I bambini erano annoiati. Mia moglie stava pulendo il seminterrato e ha trovato i costumi dei Simpson che abbiamo indossato solo una volta». Detto fatto, enjoy:

Social Isolation, Day 23

Kids: We're booooored! What can we do?

Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?

Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu

— Joel A. Sutherland (@joelasutherland) April 8, 2020