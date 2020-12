Quando arriva in Italia ‘The Undoing’, la miniserie con Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis

È già chiacchieratissima, anche se dalle nostre parti non è ancora arrivata. Creata da David E. Kelly (Ally McBeal e Big Little Lies, per cui ha vinto un Emmy) e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, The Undoing – Le verità non dette segue le vicende di Grace e Jonathan Fraser, coppia borghesissima che vive nel dorato Upper East Side di Manhattan. Lei è una una terapista di successo, lui uno stimato oncologo infantile. Tutto bene, fino a quando un violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni sconvolgeranno le loro vite e non solo.

Nel cast le superstar Nicole Kidman e Hugh Grant, ma anche la nostra Matilda De Angelis, al suo debutto internazionale nei panni di Elena Alves, una giovane artista madre di due figli che entra nella cerchia di amicizie di Grace mentre pianifica una raccolta fondi per la prestigiosa scuola frequentata dai loro figli.

Al loro fianco Donald Sutherland, Édgar Ramírez e Noah Jupe per un family drama con atmosfere da thriller psicologico, che ha già conquistato America e Regno Unito con numeri da record.

The Undoing – Le verità non dette arriva dall’8 gennaio alle 21.15 ogni venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Tutti gli episodi saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV a partire dalle 6.00 dell’8 gennaio.