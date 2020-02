Philip Seymour Hoffman, guarda l’ultimo ruolo prima della morte

È stato pubblicato online per la prima volta l’episodio pilota di Happyish, l’ultimo lavoro di Philip Seymour Hoffman prima della sua tragica morte a febbraio 2014.

La puntata è stata condivisa dal regista della serie, John Cameron Mitchell, che su Instagram ha commentato: “una caustica ma commovente storia d’amore di San Valentino”.

Dopo la sua morte, Hoffman è apparso postumo in un paio di puntate di The Hunger Games, ma Mitchell ha notato che il pilota Happyish ha segnato il “ruolo finale filmato” dell’attore prima della sua overdose mortale.