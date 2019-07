Peaky Blinders, guarda il trailer della stagione 5

Tommy, Arthur e Zia Polly stanno per tornare. È uscito pochi minuti fa, infatti il trailer della nuova stagione di Peaky Blinders, annunciata da BBC dopo l’anteprima mondiale andata in scena a Birmingham il 17 luglio. Le riprese della nuova stagione sono iniziate il 4 ottobre 2018 per cui, con grande probabilità, BBC One trasmetterà gli episodi quest’autunno, anche se non è ancora stata diffusa una data ufficiale.

La nuova stagione ripartirà da dove abbiamo lasciato la famiglia Shelby, nei giorni subito successivi alla crisi finanziaria del 1929. Tommy, diventato ormai un pezzo grosso, sarà avvicinato da un politico che gli proporrà una scelta da cui potrebbe dipendere il futuro, non soltanto della famiglia o dei suoi affari su Birmingham, ma dell’intera Inghilterra. Le vicende di Tommy e soci andranno quindi ad intrecciarsi nella politica britannica e non sono esclusi coinvolgimenti con l’Europa all’alba del trentennio che ne sconvolgerà per sempre la storia.

Tra le prime indiscrezioni sappiamo già qualcosa sulla colonna sonora, di cui farà parte anche Anna Calvi. Era stata la stessa cantautrice britannica, infatti, a rivelare la notizia con un post condiviso sui suoi canali social qualche giorno fa.

I am delighted to announce that I have written my first soundtrack, the musical score for the next season of Peaky Blinders 🖤 The score continues my work exploring beauty and brutality, and I am incredibly proud of the work pic.twitter.com/ElMojwAFgL

— Anna Calvi (@annacalvi) July 18, 2019