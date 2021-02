‘NOI’, al via le riprese dell’adattamento italiano di ‘This Is Us’ con Lino Guanciale

Fin dal debutto nel 2016, This Is Us ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. Il drama familiare, ormai arrivato alla quinta stagione, racconta la vicenda dei Pearson su tre archi temporali: il passato dei genitori Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), il presente dei tre figli Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown) e il futuro.



Ora è in arrivo l’adattamento italiano dell’amato show americano, NOI, che ha per protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. La serie racconta la storia di Pietro e Rebecca (Guanciale e Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) che cercano la propria strada verso la felicità.





Le riprese sono iniziate il 15 febbraio e si svolgeranno tra Roma, Milano, Torino e Napoli per 23 settimane. La serie, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia – in qualità anche di head writer –, Flaminia Gressi e Michela Straniero, andrà in onda in 12 episodi da 50 minuti l’uno su Rai1 in sei prime serate.