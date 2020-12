Nicolas Cage presenterà Storia delle parolacce, «una serie fieramente profana che esplora le origini e l’impatto di alcune tra le più note imprecazioni della lingua inglese», si legge nella sinossi, che arriverà su Netflix il 5 gennaio.

I sei episodi si tufferanno nelle origini, nell’uso popolare, nella scienza e nell’impatto culturale delle parolacce, come “fuck,” “shit,” “bitch,” “dick,” “pussy” e “damn”. In ogni puntata, della durata di 20 minuti, Cage condurrà interviste a storici, intrattenitori ed esperti di etimologia e cultura pop.

Tra le guest star di Storia delle parolacce ci saranno comici come Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

Lo show segna l’ultima incursione di Cage in tv. A maggio infatti Variety aveva dato in esclusiva la notizia che l’attore avrebbe interpretato Joe Exotic, il famigerato proprietario di tigri in Tiger King di Netflix, in una serie di prossima scrittura. Si tratta del primo ruolo seriale da protagonista per Cage.