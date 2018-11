Netflix trasformerà i romanzi di Roald Dahl in serie tv 

«La nostra missione è nobile, cioè permettere al maggior numero possibile di bambini di conoscere l’unicità del messaggio magico e positivo delle storie di Road Dahl», ha detto la vedova dello scrittore annunciando il gigantesco accordo sottoscritto su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, ha acquistato i diritti di 16 romanzi dello scrittore, che trasformerà in serie animate.

Netflix will adapt the Roald Dahl universe of stories as a new slate of animated event series. Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, and The BFG are just a few of the titles from the author's beloved and award-winning library that will be reimagined for a new generation pic.twitter.com/ODO6cjqja1

— See What's Next (@seewhatsnext) 27 novembre 2018