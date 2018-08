Netflix produrrà un documentario su Quincy Jones

Netflix ha annunciato Quincy, un documentario sulla vita e la carriera di Quincy Jones, il leggendario produttore che ha contribuito alla creazione di tre album di Michael Jackson (Thriller compreso), conquistando nel corso degli anni ben 28 Grammy Awards. Il progetto è diretto dalla figlia, Rashida Jones, e Alan Hicks, che ha già lavorato sul documentario a proposito del musicista jazz Clark Terry.

Chissà se il documentario chiarirà l’ormai famosa intervista di qualche mese fa a Vulture, dove ha commentato – e non con gentilezza – gli esordi dei Beatles: «Erano i peggiori musicisti al mondo. Erano dei figli di puttana che non suonavano. Paul era il peggiore bassista che io abbia mai sentito. E Ringo? Non ne parliamo nemmeno».