Netflix cancella ‘Sabrina’: la quarta stagione sarà l’ultima

È durato un pugno di stagioni il reboot di Sabrina, nuova versione decisamente più dark della sit-com andata in onda negli anni ’90: la quarta stagione di The Chilling Adventures of Sabrina sarà infatti l’ultima. Lo scrive Hollywood Reporter.

Lo sceneggiatore Roberto Aguirre-Sacasa ha commentato la cancellazione con un comunicato:

“Lavorare a The Chilling Adventures of Sabrina è stato un onore incredibile fin dal primo giorno. Il cast, a cominciare da Kiernan Shipka, è stato fantastico. Sono grato alla troupe, agli scrittori, ai redattori, agli assistenti e a tutti per aver riversato tanto amore in questo show. Sono anche grato a Netflix, alla Warner Bros., alla Berlanti Television e ad Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare, nel modo in cui volevamo raccontarla. Non vediamo l’ora che tutti vedano la quarta parte».

L’ultima parte arriverà quest’anno, come annunciato anche sui canali social ufficiali: