Nei prossimi anni vedremo solo Disney+

10 serie di Star Wars, altrettante targate Marvel e 15 dagli studios Disney Pixar debutteranno su Disney+ tra il 2021 e il 2023, per non parlare della quantità di film che usciranno in sala (speriamo) o sulla piattaforma. Lo ha annunciato The Walt Disney Company in occasione dell’Investor Day 2020, insieme al lancio del brand di contenuti di intrattenimento Star il 23 febbraio 2021, come parte integrante del servizio.



STAR WARS

Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins

È il prossimo film di Star Wars, sarà diretto dalla regista di Wonder Woman e “introdurrà una nuova generazione di piloti di caccia stellari mentre si guadagnano le ali e rischiano la vita in un viaggio da brivido che spingerà oltre i confini e sposterà la saga nel futuro della galassia”. Dovrebbe uscire in sala nel 2023.

Film di Taika Waititi

Già annunciato in precedenza, il progetto, di cui non si conosce ancora il titolo, è in fase di sviluppo.

Andor

Serie prequel di Rogue One incentrata sulla spia ribelle Cassian Andor, interpretato da Diego Luna. Attualmente in produzione, debutterà nel 2022.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor torna nei panni del Maestro Jedi per la nuova serie ambientata un decennio dopo gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith, con Hayden Christensen che riprenderà il ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker. Lo show diretto da Deborah Chow entrerà in produzione a marzo 2021.



The Rangers of the New Republice Ahsoka

Spin-off di The Mandalorian ancora una volta by Jon Favreau e Dave Filoni. Dopo il clamoroso successo del suo guest starring a fianco di Mando e Baby Yoda, Rosario Dawson impersona ancora la Jedi con le spade bianche in una serie tutta sua. I due nuovi show sono ambientati nella stessa storyline di The Mandalorian, con cui si intersecheranno in “un evento culminante”.

Lando

Spin-off del creatore di Dear White People Justin Simien che segue la leggendaria canaglia di Star Wars Lando Calrissian. Il personaggio è stato interpretato da Donald Glover in Solo: A Star Wars Story del 2018, ma non è chiaro se Glover tornerà per la serie.



The Acolyte

Una serie incentrata sulle donne, pubblicizzata come un “thriller misterioso” ambientato negli ultimi giorni della High Republic Era. Showrunner: la co-creatrice di Russian Doll Leslye Headland.

Star Wars: The Bad Batch

Seguito della serie animata Star Wars: The Clone Wars.

A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to #DisneyPlus pic.twitter.com/V0jQc4XNIe — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Star Wars: Visions

Raccolta antologica di cortometraggi ambientati nell’universo di Star Wars by 10 diversi creatori di animazione giapponesi, che debutterà nel 2021.

A Droid Story

Serie animata della Lucasfilm Animation, che prepara una nuova avventura per R2-D2 e C-3PO.



MARVEL

WandaVision

La serie su unisce la sitcom classica delle origini al Marvel Cinematic Universe. Protagonisti Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Vision, che vivono le loro esistenze suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra. In arrivo il 15 gennaio.

The Falcon and the Winter Soldier

Anthony Mackie ritorna nei panni di Sam Wilson aka The Falcon, e Sebastian Stan in quelli di Bucky Barnes alia The Winter Soldier. “Sam e Bucky, che si sono riuniti negli ultimi momenti di Avengers: Endgame, fanno squadra in un’avventura globale che mette alla prova la loro abilità e pazienza”, spiega la Disney. Debutterà il 9 marzo.





Loki

La serie sul fratellastro di Thor, interpretato da Tom Hiddleston, si apre con Loki dove l’abbiamo lasciato l’ultima volta: mentre fugge con il Tesseract nel bel mezzo del viaggio indietro nel tempo durante Avengers: Endgame. In arrivo a maggio. E nel cast c’è pure Owen Wilson.

What If

Seria animata che debutterà in estate.

Ms. Marvel

La serie live-action attualmente in produzione, debutterà più tardi nel 2021

Ms. Marvel, a newer character to Marvel comics has grabbed the world's imagination and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan. Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020





Hawkeye

La serie su Occhio di Falco, impersonato ancora una volta da Jeremy Renner, che passerà il testimone alla Kate Bishop di Hailee Steinfeld. In arrivo a fine 2021.

She-Hulk

Con Tatiana Maslany al fianco delle co-star Mark Ruffalo e Tim Roth, in cantiere per il 2022.

Moon Knight

Il cast non è ancora stato annunciato, ma pure questa serie è in cantiere per il 2022.

Secret Invasion

Con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Il boss Kevin Feige l’ha definito “il più grande evento crossover cinecomic degli ultimi 20 anni”.

Ironheart

Serie spin-off di Iron Man incentrata sull’inventore Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne (Se la strada potesse parlare).



Armor Wars

Lo show è basato sulla serie di fumetti degli anni ’80, che racconta cosa accade quando la tecnologia di Tony Stark finisce nelle mani sbagliate. Con Don Cheadle nei panni di War Machine.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Speciale che lo sceneggiatore e regista James Gunn girerà durante le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3.

I Am Groot

Serie di corti originali con il baby albero amato da tutti.



Per quanto riguarda i film, Disney e Marvel hanno annunciato piani per accogliere formalmente i Fantastici Quattro nell’Universo Cinematografico Marvel, confermato Christian Bale come cattivo in Thor: Love and Thunder previsto per il 2022, confermato le uscite di Captain Marvel 2 (11 novembre 2022) e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9 luglio 2021), hanno annunciato Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e hanno rivelato che il ruolo di T’Challa in Black Panther, interpretato dal compianto Chadwick Boseman, non sarà oggetto di recast per il sequel di. I prossimi lungometraggi di Marvel Studios includono anche Black Widow, Eternals, Doctor Strange In The Multiverse of Madness e Blade.

DISNEY

Tre scapoli e un bebè e Una scatenata dozzina

Al lavoro sui reboot rispettivamente con Zac Efron e con Kenya Barris e Gabrielle Union.

Hocus Pocus 2 e un nuovo Sister Act

Confermat ufficialmente entrambi i progetti. Whoopi Goldberg sarà anche la produttrice insieme a Tyler Perry.

Cip & Ciop Agenti Speciali

Mix tra film d’animazione e live action con John Mulaney e Andy Samberg.

Pinocchio

Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks.

Peter Pan & Wendy

Con Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino e Yara Shahidi in quello di Campanellino.

Disenchanted

Sequel di Come d’Incanto

Greek Freak

Nuovo film biografico live action per Disney+ sulla star dell’NBA Giannis Antetokounmpo (in programma anche progetti su Keanon Lowe e Chris Paul).

Diary of a Wimpy Kid, The Ice Age Adventures of Buck Wild e Una Notte al Museo

In sviluppo nuove versioni animate dei titoli più amati di 20th Century Studios



Gli studios hanno anche presentato in anteprima alcuni lungometraggi, tra cui Jungle Cruise, Cruella, il prequel del Re Leone e La Sirenetta.

Encanto

Lungometraggio che include nuove canzoni del vincitore dell’Emmy®, del Grammy e del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Arriverà nelle sale americane a novembre 2021.

Raya e l’Ultimo Drago

Debutterà contemporaneamente su Disney+ con Accesso VIP e nelle sale cinematografiche a marzo 2021 negli Stati Uniti.

Tra le prime serie animate prodotte da Walt Disney Animation Studios, sono stati rivelati numerosi nuovi titoli per Disney+ tra cui Baymax, Zootopia+ (Zootropolis), Tiana e Oceania – La Serie, oltre a Iwájú, che sarà prodotta in collaborazione con la società panafricana di fumetti e intrattenimento Kugali.



Disney Television Studios ha presentato alcune delle serie di intrattenimento per famiglie di punta attualmente in sviluppo per Disney+, tra cui due progetti ispirati alle properties Disney La Bella e la Bestia (titolo provvisorio), con Luke Evans e Josh Gad e nuovi brani composti da Alan Menken; e una rivisitazione del classico Swiss Family Robinson (Robinson nell’isola dei corsari) di Ron Moore and Jon M. Chu. Un altro progetto in corso di sviluppo è Percy Jackson and the Olympians (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo) basato sulla serie bestseller.

Attualmente Disney Television Studios sta producendo quattro serie live action che usciranno su Disney+ nel 2021: The Mighty Ducks: Game Changers, Big Shot, The Mysterious Benedict Society e Turner & Hooch (Turner e il casinaro).

PIXAR

Win or Lose

Prima serie animata Pixar che arriverà in esclusiva su Disney+ nell’autunno 2023



Turning Red

Film in uscita in sala nel 2022 diretto dalla regista Domee Shi, premio Oscar per il miglior corto animato, Bao.

Lightyear

Origini story dell’eroe che è stato fonte di ispirazione per il giocattolo. A dargli voce nel suo viaggio per diventare il più famoso Space Ranger di sempre Chris Evans. Al cinema nel 2022.

Luca

Ispirazione alla costiera amalfitana per il film in uscita nei cinema americani la prossima estate.

Oltre a Soul e al corto La Tana (entrambi in arrivo su Disney+ il giorno di Natale) gli studios sono al lavoro anche su nuove serie: Inside Pixar, Pixar Popcorn e Dug Days.