Naomi Campbell sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2021

Amadeus ha fatto il colpaccio: dopo aver annunciato di avere sul palco Elodie e Matilda De Angelis ora c’è l’ufficialità per un’altra donna che lo affiancherà sul palco del prossimo Sanremo, la top model Naomi Campbell.

A confermarlo il conduttore in un’intervista a La Stampa. La Campbell, che ora è anche una imprenditrice, «potrà raccontarci ciò che il pubblico non sa e che le appartiene, la sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica». Amadeus ha poi aggiunto: «In totale mi vedrete al fianco di dieci donne: alcune per una serata, altre per tutta la settimana». Naomi parteciperà alla serata di apertura.



La lista delle presunte co-conduttrici del Festival era finita online, e poi subito rimossa, qualche giorno fa. Tra i nomi riportati quello di Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Georgina Rodríguez, Diletta Leotta, Mariacarla Boscono, Matilde Gioli, Giovanna Civitillo e Alice Campello.