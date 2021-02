Naomi Campbell non sarà a Sanremo 2021. Ma arriva un’altra top model

Naomi Campbell, tra i primi nomi annunciati nel “cast” di Sanremo 2021, non sarà all’Ariston. È stato il conduttore Amadeus a spiegare che il forfait della supermodel prevista nella prima serata del Festival, martedì 2 marzo, è dovuto alle «nuove restrizioni negli Stati Uniti contro la pandemia». La top è particolarmente sensibile al tema, come dimostrano le foto completamente “bardata” negli spostamenti effettuati durante gli scorsi mesi di pandemia. Ma c’è anche chi ipotizza che dietro l’assenza di Naomi ci siano questioni di cachet.

Arriverà invece un’altra top model, 100% italiana. È Vittoria Ceretti, a 22 anni già volto di punta delle passerelle internazionali, in particolare per brand come Chanel e Versace. «La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile», ha dichiarato Amadeus. «È la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021». Ovvero quella di giovedì 4 marzo, la serata dedicata alle cover e ai duetti.

E in rete spuntano i nomi delle altre possibili co-conduttrici di Sanremo 2021. Oltre alle già confermate Matilda De Angelis (nella serata di martedì 2 marzo, insieme alla superospite Loredana Bertè), Elodie (mercoledì 3 marzo) e Barbara Palombelli (venerdì 4 marzo), dovrebbero arrivare all’Ariston Luisa Ranieri (mercoledì 3), attualmente impegnata su Rai 1 nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi (venerdì 4) e, per la finale di sabato 5 marzo, Simona Ventura e Serena Rossi, che affiancheranno la già annunciata Ornella Vanoni.