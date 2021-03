MTV Cribs: in arrivo le puntate italiane

Arriva in Italia uno dei programmi storici di MTV, Cribs, quello che ci permette di entrare nelle case delle celebrities. Alzi la mano chi non si ricorda gli episodi di inizio anni 2000, grazie ai quali abbiamo visto garage da sogno, cucine spaziali e camere da letto incredibili nelle case delle star americane. Dal 17 marzo si parte anche qui, su MTV, con un po’ di ospiti che hanno aperto le porte della loro casa. Si comincia da Charlie Charles con Sfera Ebbasta, Luca Vezil, Luis Alberto, la Defhouse, Elettra Lamborghini e la coppia Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

Un modo per entrare sì nelle case delle celebrità, ma anche per scoprire qualcosa in più della loro identità e delle scelte personali. Sedici episodi totali per altrettante abitazioni da scoprire. L’appuntamento è il 17 marzo alle 21.10 su MTV.