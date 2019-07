‘Mindhunter’, guarda il teaser della seconda stagione

Il primo trailer teaser per la stagione 2 di Mindhunter di Netflix è arrivato, e ci sono gli omicidi, i misteri e il caos che i fan si aspetterebbero.

Gli agenti dell’FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) fanno visita a un volto familiare: il killer Ed Kemper (Cameron Britton). Il duo, che è chiaramente tornato insieme dopo che alla fine della prima stagione il futuro dell’Unità di scienza comportamentale sembrava appeso a un filo, interpella Ed per capire di più su un nuovo assassino seriale.

“Ha una vita inventata che lo travolge, fantasie su ciò che ha fatto, ciò che vuole fare”, spiega Kemper. “I suoi sogni lo consumeranno. Presto il mondo reale non sarà nemmeno lontanamente paragonabile”.

“Come possiamo catturare una fantasia, Ed?”, chiede Tench.

“Se è bravo, non potete”, risponde Kemper.

Il teaser mostra anche una donna non identificata che cammina in una casa e scopre qualcosa di terrificante nel bagno, ma non è chiaro cosa o chi. La seconda stagione dovrebbe riguardare il caso dei ragazzini di Atlanta – una serie di almeno 28 omicidi di bambini e adolescenti, tutti afroamericani, avvenuti nella capitale della Georgia dal 1979 al 1981. Si possono vedere anche le immagini di quello che sembra essere Charles Manson

Mindhunter 2 arriva su Netflix il 16 agosto.