Millie Bobby Brown svilupperà un film per Netflix

Netflix produrrà un nuovo film, A Time Lost, con Millie Bobbie Brown. La star di Stranger Things svilupperà la pellicola insieme alla sorella Paige. Secondo l’Hollywood Reporter, il film sarà basato su una storia originale – scritta dalle sorelle Brown – centrata su “una lunga faida tra due famiglie di Long Island, una guerra che esploderà quando a una delle figlie teenager verrà diagnosticato il cancro”. La sceneggiatura sarà di Anna Klassen.

“Siamo grate a Netflix per la fiducia riposta in noi e nella storia che abbiamo scritto e sviluppato negli ultimi anni”, hanno detto le sorelle Brown in un comunicato. “Parla di amicizia, famiglia e di come si superano le difficoltà nei momenti più difficili. È un atto d’amore”.

Dopo il successo della terza stagione di Stranger Things, Millie Bobby Brown è impegnata nella produzione del film Enola Holmes, la storia della sorella minore di Sherlock Holmes.