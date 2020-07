Millie Bobby Brown sarà la protagonista del film Netflix ‘The Girls I’ve Been’

Millie Bobby Brown sarà la protagonista del Netflix The Girls I’ve Been, adattamento del romanzo di Tess Shape. L’uscita è prevista per il prossimo anno.

Il sito Deadline scrive che il film racconterà di Nora, professionista della truffa che dovrà usare la sua capacità di persuasione per far sì che lei, la sua ragazza e il suo ex ragazzo riescano a liberarsi da una rapina in banca in cui sono stati presi come ostaggi.

Continua così la collaborazione tra l’attrice e la piattaforma di streaming. Dopo Stranger Things infatti, Millie sarà protagonista di Enola Holmes, storia della sorellina del detective più famoso della letteratura (e del cinema).