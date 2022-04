Millie Bobby Brown: «Che schifo i commenti che ricevo sui social»

Millie Bobby Brown torna sulla “sessualizzazione” nei suoi confronti e sugli “insulti gratuiti” che riceve sui social. Lo aveva già fatto quando aveva compiuto 16 anni, ora che ne ha 18 (compiuti lo scorso 19 febbraio) dice che la situazione è addirittura peggiorata.

«Devo fare i conti con quello che capita a qualsiasi diciottenne», ha dichiarato in una puntata del podcast The Guilty Feminist di cui era ospite, «e cioè dover gestire il diventare un’adulta e iniziare ad avere le mie relazioni, le mie amicizie. E poi dover piacere, cercare di corrispondere a quello che gli altri si aspettano da te: è tanta roba. E cerchi di fare tutto questo mentre cerchi di capire chi sei».

«L’unica differenza rispetto agli altri», ha aggiunto, «è che io mi ritrovo a fare tutto questo sotto lo sguardo del pubblico».

Crescere, ha detto, può essere «un’esperienza che ti travolge»: «Sto ancora facendo i conti con questo passaggio, soprattutto in queste ultime due settimane, dopo aver compiuto 18 anni. Ho visto una netta differenza nel modo in cui le persone, la stampa e i social si comportavano prima e come invece si comportano adesso».

«I commenti che ricevo sui social fanno schifo», attacca l’attrice. «Penso sia solo una perfetta rappresentazione di quello che accade in tutto il mondo, dove le ragazze anche molto giovani vengono sempre sessualizzate. Devo fare i conti con questo fatto, è sempre successo e credo sarà così per sempre».

Millie Bobby Brown è, com’è noto, tra i protagonisti della serie cult Stranger Things. E proprio ieri è stato diffuso il trailer della quarta (attesissima) stagione: