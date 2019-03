Maurizio Cattelan, in un film la vita dell’artista invisibile

“Prima visione TV” fa molto vintage e siamo sicuri che a Maurizio Cattelan piacerebbe come lancio del film sulla sua vita, che finalmente verrà trasmesso da SkyArteHD domenica 10 marzo. Vi abbiamo parlato spesso di Cattelan e un po’ di tempo fa siamo anche riusciti a incontrarlo (e siamo davvero pochissimi) per un’intervista. Ma sapete una cosa? Di Maurizio Cattelan non si parla mai abbastanza e allora domenica sera potremo vedere un documentario bellissimo della regista Maura Axelrod, presentato un paio di anni fa al Tribeca Film Festival.

E se non sapessimo che faccia ha, a vedere il direttore del New Museum di New York (Massimiliano Gioni) recitare la parte di Cattelan penseremmo che sì, era proprio così che ci eravamo immaginati l’artista più dirompente degli ultimi anni. Gioni ha cominciato proprio così, andando in giro per Musei e Università di mezzo mondo e dicendo di essere Cattelan: qualcuno sorrideva, altri ci cascavano, altri ancora davano su tutte le furie.

Da questi 90 minuti emerge proprio un uomo a cui non piace entrare in intimità con nessuno, nemmeno con la sorella che ne parla con nostalgia, con tristezza addirittura. Sì perché a sentire parlare i suoi affetti più cari (come la sua ex fidanzata Victoria Cabello) sembra quasi che siano i parenti di un condannato all’ergastolo che spiegano di poterlo vedere poco e male. Sembra quasi che Cattelan faccia l’artista per nascondersi, perché se paragonato al Papa schiacciato da un meteorite, a Hitler inginocchiato o a tre bambini impiccati, persino lui sembra invisibile. È nato da una famiglia decisamente non agiata di Padova e da lì, truffa dopo truffa, fake news dopo fake news, ha conquistato il mondo dell’arte arrivando a dominarlo. Nel 2011 ha detto di essersi ritirato, ma noi non ci crediamo.

Qui sopra potete vedere una clip che siamo riusciti a rubare a SkyArteHd e che Rolling Stone ha in esclusiva. Allora domenica alle 21.15 tutti davanti alla tv e, ci raccomandiamo, il documentario è vietato ai minori. Anzi, no. Soprattutto i bambini dovrebbero guardarlo e imparare finalmente qualcosa di utile: non si deve per forza crescere per diventare milionari.



Maurizio Cattelan: Be Right Back

Di Maura Axelrod

Domenica 10 marzo alle 21.15

SkyArteHD (canale 120 e 400 di Sky)