Matteo Renzi condurrà un programma in tv?

L’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd Matteo Renzi potrebbe lasciare la politica… per il piccolo schermo, o addirittura lo streaming. Secondo quanto pubblicato dal Fatto Quotidiano, infatti, l’ex premier presenterà un programma dedicato alle bellezze italiane: “Il progetto è mastodontico, riservato e pure in fase più che avanzata”, scrive il quotidiano. “L’ex premier in video, numerose puntate da girare subito per i palinsesti autunnali o al massimo del prossimo anno, produttore indipendente, emittente non individuata”.

Le indiscrezioni sono state confermate dal produttore Lucio Presta, che ha detto di voler affidare a Renzi la conduzione del suo programma, che inizialmente sarà dedicato a Firenze, la culla del Rinascimento: «Matteo è nato lì, ci ha vissuto, la conosce a fondo, ci ha portato i potenti del mondo. Credo deciderà a breve ma ciò non implica, immagino, che abbandoni la politica».

Renzi come Obama e Al Gore, quindi, ma non in politica. Non è una sorpresa: a parte la mitologica apparizione alla Ruota della fortuna nel 1994, sono settimane che è semi-assente dalle prime pagine dei giornali e la tv è sempre stato un suo desiderio, come ha dichiarato più volte nel corso degli ultimi anni. Secondo LaPresse, le riprese sono iniziate da alcuni giorni, dopo l’approvazione del progetto da parte del Comune di Firenze.