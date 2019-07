Marilyn Manson reciterà in ‘The Stand’, serie tratta dal libro di Stephen King

In una recente intervista al magazine Revolver, Marilyn Manson ha confermato che farà parte del cast di The Stand, serie TV tratta dal romanzo di Stephen King L’ombra dello scorpione. Nel progetto sono coinvolti anche James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg, Greg Kinnear, Odessa Young e Henry Zaga.

Oltre al ruolo di attore, Manson ha dichiarato di aver realizzato, sempre per la serie e insieme a Shooter Jennings, una cover di The End dei The Doors. Questa sarebbe dunque la seconda apparizione televisiva di Manson dell’ultimo periodo, dopo averlo avvistato sul set di The Young Pope 2.

La trama de L’ombra dello scorpione ruota attorno a un segretissimo laboratorio che semina morte e terrore in seguito alla fuoriuscita di un virus che uccide il novantanove per cento della popolazione e, per i pochi scampati, c’è una guerra ancora tutta da combattere tra bene e male.