Marco Bellavia tornerà al GF Vip?

Marco Bellavia potrebbe tornare al Grande Fratello Vip per un chiarimento dopo il caso che l’ha coinvolto nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Bellavia, bullizzato dagli altri concorrenti del reality dopo aver condiviso i suoi problemi psicologici e quindi ritiratosi dallo show, sarebbe pronto a rientrare, ma solo come ospite in studio e per un confronto diretto con i partecipanti del programma.

Un’altra soluzione – la più probabile – sarebbe un collegamento video da casa sua, dove, riportano le fonti, avrebbe ritrovato la serenità accanto al figlio.

Il ritorno di Bellavia al GF Vip potrebbe avvenire già nella serata di domani, giovedì 6 ottobre, o al più tardi nella puntata di lunedì 10.