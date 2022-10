Marco Bellavia torna sui social: «Sto bene»

A pochi giorni dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è tornato sui social. Di per sé non una grande notizia, non fosse che la sua uscita è stata accompagnata da una delle più brutte pagine di televisione italiana di sempre.

Bellavia, che ha ammesso durante il gioco di soffrire di problemi di salute mentale, è stato bullizzato da alcuni degli inquilini della casa di Cinecittà, atteggiamenti che hanno portato al suo ritiro e all’eliminazione di due concorrenti, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Poche ore fa, però, Bellavia è tornato sui social, sorridente, insieme al suo manager: «Adesso sto benissimo. Ho riordinato le idee». Il conduttore è poi apparso in altre foto col figlio.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gfvip.7.page





Nel caso ve la foste persa, qui vi raccontiamo tutta la (brutta) storia che ha interessato Bellavia nello show.