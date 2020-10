Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid

Mara Maionchi è risultata positiva al Covid ed è stata ricoverata in un noto ospedale milanese. Secondo i primi riscontri, le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Si sarebbe trattato di una decisione “precauzionale”. Il suo entourage ha confermato la notizia, spiegando che Maionchi “è serena ed è in ottime mani”.

La popolare discografica 79enne fa parte della giuria di Italia’s Got Talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianich e a Federica Pellegrini. La testata Tpi, che ha rivelato il ricovero, parla anche di una situazione critica all’interno della produzione del talent. Dopo alcuni giorni di registrazioni nelle scorse settimane (che sarebbero terminate l’11 ottobre), il set si sarebbe trasformato in un focolaio importante.

Oltre a Maionchi e Pellegrini si sarebbero ammalate altre persone tra altri talent, tecnici e produzione, e questo nonostante protocolli stringenti e tamponi effettuati prima di iniziare le riprese, che erano risultati tutti negativi.