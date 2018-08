‘Maniac’, il primo trailer della serie del regista di ‘True Detective’

Il 21 settembre arriva su Netflix Maniac, la nuova serie di Cary Joji Fukunaga. Ambientata in un mondo molto simile al nostro, lo show del regista di True Detective racconta della storia di due sconosciuti coinvolti in un esperimento farmaceutico, una serie di pillole in grado di riparare ogni danno della mente.

Annie (Emma Stone) e Owen (Jonah Hill) hanno motivi diversi per partecipare alla sperimentazione: la ragazza ha perso il controllo della sua vita, e soffre del rapporto conflittuale con madre e sorella; Owen, invece, è il quinto figlio di una famiglia ricca di New York e combatte con la sua schizofrenia. Nel trailer, i personaggi raccontano la loro storia a uno dei dottori dell’azienda farmaceutica, che spiega come «Il dolore può essere annientato, la mente ricostruita». Poi osserviamo una delle “sedute”, ed entriamo nelle fantasie dei diversi personaggi, tra viaggi nel tempo e apparizioni psichedeliche. Potete vederlo in cima all’articolo.