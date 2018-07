‘Maniac’, ecco il primo trailer della serie del regista di ‘True Detective’

Emma Stone e Jonah Hill si guardano negli occhi in una sala vuota, che cambia continuamente colore: si apre così il primo tradire di Maniac, la nuova miniserie diretta da Cary Joji Fukunaga, che torna al piccolo schermo dopo la prima stagione di True Detective. «Non c’è ragione di credere che ci sia qualcosa di noi stessi che non possiamo cambiare», dice una voce fuori campo. «The mind can be solved».

Maniac – adattamento dell’omonima serie tv norvegese – arriverà il 21 settembre, e insieme al trailer Netflix ha pubblicato la sinossi: “Ambientata in un mondo in qualche modo simile al nostro, in un tempo in qualche modo simile al nostro, Maniac racconta le storie di Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), due sconosciuti iscritti alle fasi finali di una misteriosa sperimentazione farmaceutica, ognuno per ragioni differenti”.

“Annie è delusa e senza scopo, bloccata dalle relazioni fallite con la madre e la sorella; Owen, il quinto figlio di un ricco industriale di New York, combatte da tutta la vita con la diagnosi di schizofrenia. Le loro vite non stanno andando come previsto, e accettano la sperimentazione per cambiarle radicalmente. Le pillole inventate da James K. Mantelray (Justin Theroux), infatti, promettono di poter riparare tutto ciò che ha a che fare con la mente: dalla schizofrenia a un cuore spezzato. Ma niente va come dovrebbe”.

