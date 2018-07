Tutto quello che non vi hanno mai detto su Roma Nord: dal sushi che è fatto solo per essere fotografato, ai mocassini da barca “che si sa che se li mettono per andare a lavorare, come ogni cristiano”, dalle strade che hanno tutte lo stesso nome, alle “mamme fregne vestite da regazzine e regazzine mamme vestite da fregne”.

“Essere poveri a Roma Nord” è il video de Le Coliche che svela la partecipazione dei due creator romani a Romolo + Giuly, la nuova serie comedy targata Fox in onda dal 17 settembre, che interpreta il leggendario scontro tra l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud.

Le Coliche rivestono l’improbabile ruolo di guardie del famigerato check point, il confine che impedisce al popolo di Roma Sud di varcare il confine della borghesissima Roma Nord: solo chi possiede, o è bravo a millantare, certi requisiti – dal conto in banca, all’abbigliamento al “jeeppone da safari”- può attraversare il posto di blocco per accedere “al posto più bello del pianeta, Vigna Clara, la Beverly Hills di Roma Nord”. Perché a Roma Nord non sei mai povero, al massimo sei ricco di ricchezza riflessa…

Partendo dal latino maccheronico di Romolo e Remo, e passando per eventi storici rivisitati come il ratto delle parioline, il sacco della Luiss e la breccia di Corso Francia, l’amore tra Romolo Montacchi (Alessandro D’Ambrosi) e Giuly Copulati (Beatrice Arnera), i giovani eredi di due potenti famiglie rivali, promette di cambiare per sempre il volto della Città eterna.