‘L’ultimo dei Mohicani’ diventerà una serie tv

L’ultimo dei Mohicani diventerà una serie, adattata per la tv da mister Cary Fukunaga (insieme a Nicholas Osborne). Attualmente al lavoro su Bond 25, il regista di True Detective e Maniac collaborerà con la regista Nicole Kassell (impegnata anche con il pilot di Watchmen per HBO) per portare il romanzo di James Fenimore Cooper alla Paramount Television. La notizia è stata diffusa da Deadline.

“Lo scontro di civiltà durante la Guerra dei Sette Anni, che incornicia la storia dell’Ultimo dei Mohicani, è una mia passione da tempo”, ha detto Fukunaga in una nota. “Era una guerra mondiale prima ancora che il termine esistesse. L’opportunità di ricreare i personaggi forti e volitivi della storia, con talenti tra cui Nick Osborne e Nicole Kassell, è davvero esaltante per me. Insieme a Paramount TV e Anonymous Content, abbiamo la possibilità di far rivivere gli antenati dimenticati che definiscono l’identità americana oggi”.

L’ultimo dei Mohicani è già stato adattato per nove film diversi: l’ultimo è del 1992, con la regia di Michael Mann e Daniel Day-Lewis nei panni del protagonista. Il romanzo di Cooper ha anche ispirato diversi programmi televisivi, tra cui una serie animata trasmessa tra il 2004 e il 2007.