Ludovico Tersigni è ufficialmente il nuovo conduttore di X Factor: la sua reazione

La notizia girava da giorni e oggi anche dai profili di X Factor ne è arrivata l’ufficialità: Ludovico Tersigni, attore conosciuto per il suo ruolo in Skam Italia, è il nuovo conduttore di X Factor. Per sostituire Alessandro Cattelan, che ha detto addio al talent nella scorsa stagione, Tersigni ha dovuto superare molti provini. L’ultimo però era finto: in un video del 10 maggio pubblicato oggi da X Factor, viene mostrato il momento in cui all’attore viene ufficialmente comunicato di essere stato scelto, quando invece pensava di sostenere l’ennesima prova: