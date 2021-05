Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor?

A lanciare la notizia è Dagospia: Ludovico Tersigni dovrebbe essere il nuovo conduttore di X Factor. Secondo il sito, Sky avrebbe scelto il giovane attore per la conduzione della nuova stagione del talent arrivato all’edizione numero quindici. Un volto che sarebbe arrivato dopo settimane di ricerche che non avevano convinto la produzione. Al momento, ricordiamo, non c’è nessuna conferma ufficiale da parte della rete o del diretto interessato.

Tersigni è conosciuto per il suoi ruoli in Skam Italia e Summertime. La guida del talent sarebbe il suo primo ruolo in televisione. Fun fact: è il nipote del conduttore di Propaganda Live Zoro.