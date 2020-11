Luca Argentero e Beppe Fiorello hanno litigato sui social?

Cominciamo dall’inizio. Lunedì 9 ottobre va in onda su Rai 1 la nuova fiction con protagonista Beppe Fiorello, Gli orologi del diavolo, ispirata alla storia di Gianfranco Franciosi, il meccanico di barche diventato testimone di giustizia antimafia. Ottimi gli ascolti: 5,2 milioni di telespettatori e 21% di share. Due giorni dopo, cioè ieri, l’attore – attraverso un post in cui definisce il suo ultimo lavoro «una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti» – condivide su Twitter un articolo di Repubblica sulla serie, firmato da Stefano Balassone. Dell’articolo viene sottolineato in rosso un passaggio in particolare: «L’accoglienza del pubblico di Rai 1, nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia, è buona alla partenza. Potrà diventare più cospicua se gli spettatori riusciranno ad acciuffare il bandolo dell’emozione per un prodotto che mischia i moventi dell’avventura e del sentimento familiare». Poco dopo, Luca Argentero replica al collega: «Che strano tweet», con aggiunta di faccina dubbiosa.

Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro.

A lunedì e martedì prossimo con le ultime due puntate e un finale mozzafiato pic.twitter.com/jjfw3NovoE — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 11, 2020

Luca Argentero è protagonista del vero colosso di Rai 1, Doc – Nelle tue mani, la serie ospedaliera cominciata in pieno lockdown e che – dopo aver quasi sempre superato il 30% di share – chiuderà la sua prima gloriosa stagione la prossima settimana, con un finale già attesissimo. Evidentemente, il “Doc” si è sentito chiamato in causa dal pezzo, al punto da lasciare quel commento sotto il tweet di Fiorello. E andando avanti nel thread che è seguito. «Magari parla in generale, no?», si legge nel commento lasciato da una follower di Fiorello. «Esattamente così e ti ringrazio!» è la pronta replica del protagonista degli Orologi del diavolo. Ma Argentero rincara la dose: «Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? O è sottolineato in rosso per puro caso?».

Stasera andrà in onda la penultima puntata di Doc – Nelle tue mani. Se non continuerà la guerra tra i due attori, rimane sempre quella degli ascolti.