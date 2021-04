Dopo il boom di ‘LOL’, Michela Giraud ha inciso e pubblicato ‘Mignottone pazzo’

Continua l’eco di LOL, programma di Amazon Prime di cui parlano tutti (se non l’avete visto, recuperate subito).

Dopo qualche polemica, gli infiniti meme e i filtri Instagram, da oggi c’è anche la canzone di Michela Giraud, Mignottone pazzo, su tutte le piattaforme di streaming.



Proprio così: Michela Giraud ha inciso la canzone che spiega come sopravvivere alla fine di un amore, quella perfetta da postare nelle story di Instagram in cerca di rinnovata dignità «Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo, se la tua dignità è finita già, quel mignottone pazzo te la restituirà». Buon ascolto