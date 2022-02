‘LOL – Chi ride è fuori’: guarda il trailer della seconda stagione

Siamo tornati e niente sarà più come prima, annuncia Fedez dalla control room di LOL – Chi ride è fuori 2. Al suo fianco ci sarà Frank Matano, già concorrente della prima edizione. così come l’arma segreta: come già svelato, sarà Lillo (che vediamo nelle immagini nei già leggendari panni di Posaman) e i conduttori potranno giocarselo nell’arena del comedy show Amazon Original per alcuni attacchi mirati.



Quest’anno il programma vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni che dovranno ovviamente cercare di non cedere alla risata.



LOL – Chi ride è fuori 2 debutta su Prime Video il 24 febbraio.