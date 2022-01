Lillo special guest della seconda stagione di ‘LOL – Chi ride è fuori’

Lillo sarà lo special guest della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Lo ha annunciato Amazon Original, che ha deciso di riportare la rivelazione dell’edizione precedente sul “luogo del delitto”.

Il comico romano sarà «un ospite speciale, un vero asso nella manica che il game master Fedez, insieme con Frank Matano, potrà coinvolgere nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti», come riporta il comunicato ufficiale.

Stavolta a sfidarsi nel corso delle 6 puntate ci saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

I primi 4 episodi della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori saranno disponibili sulla piattaforma dal 24 febbraio, mentre gli ultimi due dal 3 marzo.