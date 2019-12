Levante, Coma Cose e molti altri nella serie sul volontariato in onda su MTV

Una nuova serie televisiva e web che parla di volontariato, sociale e sostenibilità ambientale girata tra l’Istituto Nazionale dei Tumori, il Policlinico San Donato, la Casa Sollievo Bimbi di Vidas e gli studi di Radio Italia per raccontare l’impegno sociale: è questa Involontaria, serie in dieci puntate che racconta le avventure di Greta (Neva Leoni), che entra in ospedale per risolvere una questione personale e si troverà involontariamente coinvolta in un progetto di volontariato musicale che le cambierà la vita.

Una produzione totalmente non profit, girata presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, il Policlinico San Donato, Casa Sollievo Bimbi di Vidas e negli studi di Radio Italia e realizzata grazie alla collaborazione tra Officine Buone e Fondazione Cariplo. Il cast è composto da Antonio Catania, Michela Giraud, Loris Fabiani, Francesco Meola, Carlo Bassetti, Giulia Briata, Luca Cesa e Marco Guazzone. Tra gli ospiti della serie anche Levante, Coma Cose, Lodo Guenzi, Eugenio in Via di Gioia, per la regia di Alessandro Guida. Involontaria sarà trasmessa in premiere con tutti gli episodi domenica 8 dicembre alle 18.40 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) mentre dal 6 dicembre sarà disponibile sul sito mtv.it e sul canale Youtube di MTV Italia.