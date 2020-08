Leonardo DiCaprio produrrà una serie tv

Leonardo DiCaprio sta producendo una nuova serie tv basata sull’ultimo romanzo di Aldous Huxley, Island. Lo riporta Variety.

Il libro, pubblicato nel 1962, è un racconto scritto dall’autore sotto l’effetto di droghe e pubblicato un anno prima della sua morte, nel 1963. La storia narra del giornalista Will Farnaby che si reca in Estremo Oriente per conto di un magnate del petrolio e, dopo un naufragio si ritrova sull’isola di Pala, luogo sconosciuto dove cerca di integrarsi con la popolazione locale. Si troverà ben presto immischiato in questioni più grandi di lui, come gli intrighi per il possesso del petrolio.

Del romanzo più famoso di Aldous Huxley, Brave New World, è stata realizzata un’altra serie in streaming su Peacock. Il trailer: