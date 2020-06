Le riprese per la reunion di ‘Friends’ dovrebbero iniziare ad agosto

Le riprese per l’attesissima reunion di Friends dovrebbero iniziare ad agosto: lo ha rivelato Marta Kauffman, co-creatrice della sitcom insieme a David Crane. La produzione dello speciale, che doveva iniziare a marzo, è stata posticipata a causa della pandemia.

In un’intervista a The Wrap, Kauffman ha dichiarato: “Speriamo di poter girare ad agosto, se tutto va bene e non c’è una seconda ondata e gli studi sono aperti. Se tutto va come deve e rispettiamo i protocolli, possiamo ancora mettere su un bello spettacolo, con le riprese tra la metà e la fine di agosto”.

Dopo anni di speculazioni, la reunion era stata confermata a febbraio. Sarà la prima volta che Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si riuniranno per la serie dopo oltre 15 anni.

Inizialmente lo speciale sarebbe dovuto uscire per il lancio della piattaforma di streaming HBO Max, ma i ritardi relativi al COVID hanno costretto al rinvio, e al momento non esiste ancora una nuova data.

HBO recentemente ha anche chiarito che gli attori non interpreteranno i personaggi di Friends, ma loro stessi: “Infine, per evitare ogni incomprensione sulla natura dello speciale, vogliamo chiarire che questo non è un episodio originale della serie”.