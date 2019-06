Le carte ‘Magic’ diventano una serie tv

Magic, il gioco di carte fantasy di culto, sarà presto al centro di una serie animata di Netflix. I fratelli Russo, che hanno diretto Avengers:Infinity War ed Endgame, supervisioneranno la serie, creando anche una nuova trama che ruota intorno al ricco elenco di maghi, mostri, plainswalker e altro ancora.

“Siamo stati grandi fan e giocatori di Magic fin da quando è nato, quindi essere in grado di contribuire a far vivere queste storie attraverso l’animazione è un progetto molto appassionante per noi”, hanno dichiarato i Russo a Variety.

I fratelli saranno i produttori esecutivi della serie, che segna la prima incursione di Magic nel mezzo visivo.

“Magic è un franchise globale molto amato con una base di fan molto coinvolta che ha continuato a crescere negli ultimi 25 anni”, ha aggiunto John Derderian, responsabile della programmazione degli anime di Netflix. “Non c’è nessuno più adatto a portare questa storia al pubblico di tutto il mondo di Joe e Anthony Russo, il cui talento per la narrazione del genere è senza pari, come dimostra il ruolo centrale nella creazione di alcuni dei più grandi incassi al botteghino di tutti i tempi.”

Seguendo il successo di Game of Thrones, reti e servizi di streaming continuano a fare riferimento al genere fantasy per nuovi contenuti: HBO ha alcuni spin off di Game of Thrones in lavorazione, mentre Amazon ha investito parecchio per aggiudicarsi la serie basata su Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.