L’attrice di ‘Glee’ Naya Rivera scomparsa dopo un bagno in un lago californiano

Naya Rivera, attrice statunitense nota al grande pubblico per il suo ruolo in Glee, risulta al momento scomparsa. Si teme possa essere annegata. Lo ha annunciato il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura, vicino Los Angeles. L’attrice era uscita per una gita in barca insieme al figlio di 4 anni. Sarebbe scesa dall’imbarcazione senza mai più tornare a bordo. Sub, elicotteri e droni la stanno cercando.

Questo l’ultimo post sui suoi social, una foto insieme al figlio in cui si legge: «Solo noi due»

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

L’attrice, 33 anni, aveva noleggiato una barca sul Lake Piru, nella Foresta Los Padres National. L’allarme è scattato quando non è stata vista rientrare. Il bambino è stato trovato illeso sulla barca, ed è proprio lui ad aver raccontato che la madre era andata a farsi un bagno senza mai fare più rientro.