L’attrice che interpreta Lady Diana è stata ricoverata in ospedale sul set di ‘The Crown 4’

Emma Corrin, l’attrice rivelazione della quarta stagione di The Crown, è stata ricoverata durante le riprese della serie Netflix, in cui interpreta la principessa del Galles Diana Spencer. È stata la neo-star 24enne a rivelarlo in un’intervista al magazine Glamour: «Soffro di asma, avevo già la tosse da un po’ di tempo. Ho dovuto girare una scena in una piscina con l’acqua freddissima, e per me è stata davvero la sequenza più difficile, quasi una prova di sopravvivenza». Corrin in quel momento si trovava in Spagna, dove sono state ricreate le scene ambientate in Australia, luogo del primo tour internazionale di Carlo e Diana nel 1983.

«Prima di rientrare in Inghilterra, siamo passati da un ospedale perché mi dessero degli antibiotici», ha aggiunto l’attrice. «Ma i medici hanno visto che i miei livelli di ossigeno erano bassissimi, dunque hanno optato per un ricovero. Quando le infermiere hanno saputo cosa stavo girando, mi hanno chiesto: “Vuoi metterti una scatola di cartone in testa, così nessuno ti vede?”».

Corrin ha anche rivelato i dietro le quinte delle scene di ballo che vedono protagonista la sua Diana. «Durante le riprese della scena di una lezione di danza, in cui era previsto che lei finalmente si liberasse, ho chiesto di ballare senza coreografia sulle note di Believe di Cher». Hit che ovviamente non ascoltiamo nel montaggio finale. «Mi sono completamente lasciata andare, tanto che alla fine della scena tutti si sono messi a piangere».

Nonostante sia la rivelazione della quarta stagione, Emma Corrin non tornerà a vestire i panni di Lady D nei capitoli 5 e 6 di The Crown: per ragioni di età, il personaggio sarà interpretato dall’australiana Elizabeth Debicki, vista di recente in Tenet di Christopher Nolan.