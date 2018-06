La street art sbarca su Sky Arte

Ogni mercoledì, a partire da stasera, Sky Arte si riempirà di Street Art. Alle 20,15 inizia Muro, la serie ideata da Matteo Maffucci che vuole raccontare come l’arte di strada ha rivoluzionato gli spazi cittadini, rendendoli luoghi di critica, contestazione o riflessione.

La serie si sviluppa in sei puntate, sei documentari dedicati ai murali più importanti realizzati ad hoc nelle nostre città e firmati da alcuni degli artisti più voti del settore. Ogni episodio mostrerà la realizzazione dell’opera e la realtà giovanile dei luoghi in cui è realizzata: prima e durante la pittura, infatti, gli artisti si confronteranno con gli abitanti della zona, ascoltandone commenti e critiche.

In cima all’articolo trovate una clip in anteprima della prima puntata, in onda stasera. Protagonista Agostino Iacurci, che lascerà il suo segno nel piccolo borgo di Longiano.