Era inevitabile, e se seguite il profilo Instagram di Gary Janetti, il produttore dei Griffin, sapete già di che cosa stiamo: sì, la storia della royal family britannica diventa una comedy animata.

Si chiama The Princeed è basata proprio sugli esilaranti post di Jannetti: lo show racconterà la famiglia reale inglese attraverso gli occhi del principe George, il figlio maggiore di William e Kate. Janetti stesso doppierà George, nel cast vocale figurano anche Orlando Bloom (Harry), Condola Rashad (Meghan Markle), Lucy Punch (Kate Middleton) Tom Hollander (Filippo e Carlo), Alan Cumming (Owen, il maggiordomo di George), Frances De La Tour (la regina Elisabetta) e Iwan Rheon (William): “Sono entusiasta di lavorare per HBO Max e di regalare agli spettatori un’altra serie su una famiglia che lotta spietatamente per il trono”, ha detto Janetti.

L’annuncio della serie arriva sulla scia della notizia che il principe Harry e Meghan Markle si ritireranno dai loro ruoli come membri senior della famiglia reale e che non avranno più il titolo di ‘Altezze Reali’. Parlando a un evento a Londra la scorsa settimana, il principe Harry ha detto che la decisione non è stata presa dalla coppia alla leggera: “Non c’era davvero altra opzione”, ha spiegato.