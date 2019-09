La sesta stagione di BoJack Horseman sarà anche l’ultima per l’acclamata comedy animata creata da Raphael Bob-Waksberg. La notizia è arrivato direttamente da Netflix.

if you asked me 6 yrs ago how i thought id be rmembered id have probably said that horse from horsin around but here we are season 6 on @netflix the 2 part final season before i hit the dusty trail aka runyon dont make plans oct 25 or jan31 bc youre watching me and feeling feels pic.twitter.com/PbVBLdfXP6 — BoJack Horseman (@BoJackHorseman) September 27, 2019

Inoltre gli episodi andranno in onda in due parti con la prima uscita prevista per il 25 ottobre e la seconda per il 31 gennaio 2020. Fonti sostengono che Bob-Waksberg abbia pensato la sesta stagione come conclusione della storia della sitcom sulla ex-star di Horsin’ Around (doppiata da Will Arnett) che cerca di cavarsela insieme al aiutante umano Todd (Aaron Paul) e all’agente felino Carolyn (Amy Sedaris).

BoJack Horseman fa parte della ricchissima lista di comedy animate per adulti su Netflix, che sta investendo così tanto nel genere da lanciare il proprio studio di animazione interno. Il roster di animazione dello streamer comprende Paradise PD, Disincanto, Jake Johnson’s Hoops, F Is for Family e la preferita dai critici, Big Mouth (recentemente rinnovata per altre tre stagioni). L’annuncio della fine di BoJack arriva non molto tempo dopo la cancellazione di Tuca e Bertie, creata dalla produttrice di BoJack, Lisa Hanawalt. L’annullamento della serie, con le voci di Ali Wong e Tiffany Haddish, ha creato parecchie polemiche.

Nel frattempo Bob-Waksberg ha recentemente lanciato su Prime Video un’altro show animato, Undone, che ha co-creato insieme a Kate Purdy di BoJack.

Netflix aveva già pubblicato un trailer per l’ultima stagione che vede BoJack scrivere una lettera alla sua amica Diane (Alison Brie) dalla rehab, in cui rivaluta il modo in cui vuole vivere la sua vita da ora in poi.

“Ogni volta che qualcuno lascia la riabilitazione, ti fa pensare ai tuoi di progressi. Ero bloccato nella convinzione di non poter cambiare, ma ora penso a quanto sono stato stupido per non averlo fatto prima. Ho sprecato tanti anni ad essere infelice perché pensavo che fosse l’unico modo, e non voglio più essere così”, scrive BoJack.