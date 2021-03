La regina degli scacchi diventerà un musical. È stato annunciato oggi da Variety l’adattamento per Broadway della miniserie da record “made in Netflix”, tratta dal romanzo omonimo di Walter Tevis.

A comprare i diritti del libro per il palcoscenico è stata la Level Forward, casa di produzione nata solo nel 2018 che però si è già distinta per titoli come Oklahoma!, What the Constitution Means to Me e Slave Play.

Anche lo show ripercorrerà la storia di Beth Harmon (interpretata nella serie dalla premiatissima Anya Taylor-Joy), enfant prodige della scacchiera che si ritrova a sfidare i campioni russi negli anni della Guerra Fredda, ma anche a combattere contro i suoi tormenti e le sue dipendenze.

La regina degli scacchi ha registrato un totale di 62 milioni di visualizzazioni globali, diventando a sorpresa uno dei titoli Netflix di maggiore successo nell’anno della pandemia.