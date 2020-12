La regina degli scacchi Anya Taylor-Joy sarà Cenerentola

Dopo aver conquistato mezzo mondo nei panni della Regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy sarà Cenerentola nella versione parodistica virtuale della fiaba, che andrà in onda sulla BBC il 24 dicembre.

A interpretare la fata madrina sarà nientemeno che Olivia Colman, premio Oscar per La favorita e star della terza e quarta stagione di The Crown. Nel cast anche Helena Bonham Carter.

Cinderella: A Comic Relief Pantomime è firmato dai Dawson Brothers, basato su una sceneggiatura originale di Ben Crocker ed è diretto da Matt Lipsey per Crook Productions. Nel corso della serata, il pubblico avrà l’opportunità di donare ai progetti di Comic Relief dedicati ad aiutare le persone in difficoltà per povertà, problemi mentali e isolamento.