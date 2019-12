La quarta stagione di ‘SKAM Italia’ si farà

Buonissime notizie per SKAM Italia: dopo che si era parlato di cancellazione, ora arriva l’annuncio che la quarta stagione dell’amatissimo teen drama si farà. Cross Productions e TIMVISION, in associazione con Netflix, stanno ultimando la produzione dei nuovi episodi, che saranno disponibili in contemporanea su TIMVISION e su Netflix nel 2020.

A partire dal 1 gennaio 2020, inoltre, le prime 3 stagioni di SKAM Italia saranno anche su Netflix, in co-esclusiva con TIMVISION.

SKAM Italia è il remake della serie norvegese SKAM: racconta le vite di un gruppo di ragazzi di un liceo di Roma centro, tra amori, amicizia e i consueti dolori della crescita, con un’autenticità e un realismo mai visto prima in teen-drama italiano. Tra le peculiarità della serie c’è anche il formato: la storia è divisa in clip, rilasciate all’ora esatta del giorno in cui sono ambientate, poi raccolte insieme in un episodio tradizionale al termine di ogni settimana. La regia e la sceneggiatura della quarta stagione sono affidate nuovamente allo showrunner Ludovico Bessegato.