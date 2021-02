La quarta stagione di ‘Boris’ arriverà su Star, il nuovo ‘canale per adulti’ di Disney+

La quarta (attesissima) stagione di Boris arriverà su Star, il nuovo “canale per adulti” di Disney+ disponibile anche in Italia dal prossimo 23 febbraio. Ancora non c’è una data di messa in onda della serie, a cui stanno lavorando gli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (rimasti senza il compianto Mattia Torre). Al momento sappiamo solo che sarà divisa in sei episodi da mezz’ora ciascuno. «La quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?», recita la nota ufficiale.

Tra le produzioni originali italiane anche la serie ispirata al cult Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, sviluppata dallo stesso regista insieme allo storico collaboratore Gianni Romoli e ai nuovi sceneggiatori Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. La storia sarà la stessa del film del 2001 interpretato da Margherita Buy e Stefano Accorsi. «In questa serie ci sarà molta italianità e molti di quegli elementi che hanno reso affascinante l’Italia nel mondo, dalla luce, alle opere e tanto altro. Sono sicuro che sarà anche un’occasione di rinnovamento per me e per il mio lavoro», ha dichiarato Özpetek.

La terza produzione italiana annunciata è The Good Mothers, una serie crime che racconterà la ‘ndrangheta dal punto di vista delle donne. Tra i titoli internazionali già pronti per l’avvio di Star ci saranno invece il thriller poliziesco Big Sky, creato da David E. Kelley (Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Undoing – Le verità non dette); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon, scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, già dietro il successo di This Is Us; la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty); oltre alle serie drama Helstrom e Godfather of Harlem, con protagonista Forest Whitaker.