La prima foto di Kenneth Branagh nei panni del Primo Ministro inglese Boris Johnson

È stata diffusa la prima foto di Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson. L’attore interpreta il ruolo del Primo Ministro inglese in This Sceptred Isle, serie drammatica prodotta da Sky e diretta da Michael Winterbottom attesa sugli schermi per il 2022.

La serie, che prende il titolo da un verso di Shakespeare, racconterà la gestione dell’emergenza Covid da parte di Johnson, che prima ha sottovalutato il virus e poi ne è rimasto, ironia della sorte, colpito. Il premier britannico è stato infatti ricoverato nel marzo del 2020, e ha passato addirittura alcuni giorni in terapia intensiva.

«La prima ondata di Covid-19 verrà ricordata per sempre», afferma il regista. «Il Paese si è unito per combattere un nemico invisibile, ha capito l’importanza dell’essere una comunità. La nostra serie metterà insieme tante storie: da quella del premier al numero 10 di Downing Street ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea, passando per scienziati, politici e tutti coloro che si sono impegnati per proteggerci dal virus».

Ecco la prima immagine di Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson: