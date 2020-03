‘La casa di carta’, guarda il trailer della quarta stagione

È arrivato il trailer della Casa di carta – Parte 4, la nuova stagione disponibile dal 3 aprile su Netflix sulle spericolate vicende della banda di ladri madrileni capitanati dal Professore (Álvaro Morte). Fin dalla partenza, si capisce che anche questa volta i protagonisti avranno a che fare con una buona dose di action e imprevisti.

Il capo-gang è convinto che Lisbona (Itziar Ituño) sia stata giustiziata, Rio (Miguel Herrán) e Tokio (Úrsula Corberó) hanno fatto a pezzi un carro armato con tutto ciò che ne potrebbe conseguire e Nairobi (Alba Flores) è sospesa tra la vita e la morte. E l’ispettore Alicia Sierra (Najwa Nimri), tramite dei video diffusi sui profili social ufficiali della serie, ha già virtualmente minacciato il Professore e i suoi soci. Ma, come se non bastasse, nella nuova stagione si aggiunge un nuovo nemico. Che sembra interno alla banda stessa…

La serie creata da Álex Pina è il titolo non in lingua inglese più visto su Netflix in tutto il mondo.