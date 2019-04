‘La Casa di Carta’, ecco il teaser e la data di uscita della terza stagione

Un’isola deserta. Tokyo esce dall’acqua stile Ursula Andress in Agente 007 – Licenza di uccidere e bacia Rio. Si apre così il teaser che annuncia il debutto della terza stagione de La Casa di Carta, dal 19 luglio su Netflix.

C’è Nairobi che balla spensierata, Denver che porta in giro Stoccolma con il bimbo su un risciò e Raquel Murillo in intimità con il Professore. Insomma tutti i sopravvissuti della banda alla rapina della Zecca di Madrid si stanno godendo il meritato riposo. Ma il video annuncia anche che la vacanza è finita e che è ora di rimettersi al lavoro In attesa di sapere quale nuovo colpo ha in mente il Professore, ecco le prime immagini.