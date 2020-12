La casa di carta avrà un remake coreano. La serie spagnola, la più vista su Netflix tra i titoli non in lingua inglese, sarà adattata da un team di sceneggiatori guidati da Ryu Yong-jae e verrà diretta da Kim Hong-sun, già autore di molte serie action in patria. Lo annuncia Variety.

«Gli autori coreani hanno sviluppato nel corso di anni il loro linguaggio e la loro cultura cinematografica», dice Álex Pina, shorunner della serie originale. «Come abbiamo fatto noi con La casa di carta, sono riusciti a superare i confini nazionale, diventando un riferimento culturale per migliaia di spettatori in tutto il mondo, soprattutto tra le generazioni più giovani. Perciò sono entusiasta all’idea che la mia serie sia entrata in sintonia con questi autori coreani al punto da realizzarne un remake. Il fatto che l’azione immaginata da noi si sposti sulla penisola coreana è un traguardo che mi riempie d’orgoglio».

La quarta stagione della Casa di carta, uscita lo scorso aprile, è stata vista da più di 65 milioni di persone in tutto il mondo nelle prime quattro settimane. «Il successo internazionale della serie spagnola è la prova che prodotti di diverse lingue e culture possono essere distribuiti in tutti il mondo e raggiungere un pubblico globale», ha dichiarato Netflix in una nota.